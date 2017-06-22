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01:20 (мск), источник: РИА Новости

Трамп продлил санкции в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении санкций в отношении КНДР, сообщил Белый дом.

Источник: РИА Новости

В частности, в очередной раз продлевается действие исполнительного указа президента от 2008 года, где речь идет о производстве оружейного ядерного топлива. Другой продлеваемый указ от 2010 года был издан в связи с ядерными испытаниями и уничтожением КНДР южнокорейского корабля, которое привело к гибели 46 моряков.

Кроме того, по-прежнему будет действовать указ о дополнительных ограничениях по КНДР от 2011 года и соответствующие указы 2015−2016 годов.

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