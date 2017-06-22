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01:27 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: DUP потребовала от Мэй 2 млрд фунтов в обмен на участие в коалиции

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Демократическая юнионистская партия (DUP) Северной Ирландии потребовала два миллиарда фунтов стерлингов в обмен на объединение в коалицию с Консервативной партией, пишет газета Telegraph.

Источник: РИА Новости

Как заявил изданию источник, партия приостановила переговоры с консерваторами, чтобы добиться решения в свою пользу. «Они перестали отвечать на звонки (представителей Консервативной партии — ред). Это продолжалось 36 часов», — отметил источник.

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Если консерваторы пойдут на этот шаг, половина суммы будет потрачена на финансирование системы здравоохранения региона, второй миллиард пойдет на поддержку инфраструктуры Северной Ирландии, сообщил источник.

Как отмечает газета, если распределить эту сумму между жителями Северной Ирландии, каждый получит по 1,1 тысяче фунтов.

Однако, как передает телерадиокомпания Би-би-си, представитель DUP Джеффри Дональдсон опроверг информацию о том, что партия запросила 2 миллиарда допфинансирования.

В Великобритании 8 июня прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись «подвешенным парламентом» и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста. Мэй ведет переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.

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