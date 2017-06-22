Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приедет на ВЭФ во Владивосток

Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в этом году в начале сентября во Владивостоке. Об этом сообщил южнокорейским СМИ депутат от правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Российскую газету».

«Президент Мун Чжэ Ин поедет в сентябре во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме… В администрации президента пришли к выводу, что эту поездку необходимо осуществить», — заявил депутат Сон Ён Гиль в беседе с южнокорейским информагентством Yonhap. Народный избранник добавил, что детали поездки, включая состав делегации и прочие конкретные вопросы, будут обсуждены в начале следующего месяца. «Судя по всему, разговор по этому поводу состоится во время саммита G-20 в Гамбурге во время встречи Мун Чжэ Ина с Владимиром Путиным», — отметил Сон.

Напомним, что ранее уже появились подтверждения того, что первая личная встреча нового лидера РК с Владимиром Путиным состоится именно в Гамбурге. До этого в ходе телефонного разговора российский лидер пригласил Мун Чжэ Ина приехать во Владивосток во время проведения ВЭФ. Комментируя высказывания Сон Ён Гиля, в администрации президента Республики Корея заявили, что «окончательное решение по поводу участия президента Мун Чжэ Ина в Восточном экономическом форуме пока не принято».

В Москве же назвали возможность приезда Муна во Владивосток на ВЭФ «весьма вероятной».

«Если говорить объективно, то все идет именно к этому. Приглашение приехать во Владивосток уже сделано, полноценный двусторонний саммит проводить надо… Тем более что мы и корейцы постоянно говорим, что Дальний Восток — этот тот регион, где мы должны очень активно сотрудничать. Потому прибытие Мун Чжэ Ина во Владивосток на ВЭФ выглядит весьма логичным и вероятным с учетом всех факторов», — заявил «РГ» источник в правительственных кругах РФ.