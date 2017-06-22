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02:26 (мск), источник: РИА Новости

CNN утверждает, что еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сирийский истребитель Су-22 во вторник приблизился к позициям поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (SDF) в Сирии, что американские военные оценили как возможный заход на цель, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Как сообщил телеканалу источник, новый инцидент произошел в районе города Табка на севере Сирии во вторник. По его словам, самолет коалиции в ответ на действия сирийского самолета совершил предупредительный маневр, после чего Су-22 изменил свою траекторию и покинул район.

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В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Комментарии
1
* Мюнхаузен
Сирийская авиация осуществляет полеты на своей территории.... Какие могут быть еще у амеров вопросы!?....
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