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04:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Депутатам Госдумы запретили приносить телефоны на заседание с участием директора ФСБ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил депутатам, что на пятничное заседание с участием директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова нельзя брать с собой сотовые телефоны.

Источник: Reuters

«На предстоящем 23 июня заседании принято решение о рассмотрении первого вопроса в закрытом режиме. В соответствии со ст. 37 регламента Госдумы, категорически запрещается проносить на закрытое заседание и использовать в ходе закрытого заседания мобильные и иные средства связи, средства звукозаписи и обработки информации», — цитирует «РИА Новости» спикера.

Господин Володин на заседании Госдумы назвал соответствующие меры вопросом безопасности, призвав депутатов быть «ответственными за свои же решения». Директор ФСБ выступит завтра на закрытом пленарном заседании, посвященном обеспечению информационной безопасности.

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