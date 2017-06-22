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04:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Во время учений в Хабаровском крае разведчики ВВО стреляли из бесшумных пистолетов

В Хабаровском крае, на полигоне Князе-Волконский, прошли учения разведчиков Восточного военного округа.

Они отработали навыки владения снайперской винтовкой «Винторез» и бесшумным автоматным комплексом, включающим автомат «Вал», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

«Военнослужащие осуществили стрельбу в парах, используя бесшумные пистолеты. Помимо этого [военнослужащие] выполнили нормативы по стрельбе в ночное время с использованием специальных оптических приборов, в том числе прицелов ночного видения», — отмечается в сообщении пресс-службы ВВО. Подчеркивается, что специальное оружие позволяет разведгруппам действовать скрытно в тылу противника.

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