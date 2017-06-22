Губернатор: Промышленности Приангарья созданы условия для эффективной деятельности
На территории региона действует система налоговых преференций.
На территории региона действует система налоговых преференций.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что предприятиям машиностроения созданы все условия для эффективной деятельности. В частности, на территории региона действует система налоговых преференций, оказывается содействие в реализации инвестиционных проектов, создан первый в СФО региональный фонд развития промышленности. Кроме того, утверждена подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017−2018 годы. Общий объем финансирования мероприятий по стимулированию проведения модернизации и развитию промышленных предприятий, а также формированию инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности — 50 млн рублей ежегодно. Об этом глава региона доложил на V Международном форуме технологического развития «Технопром-2017», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В рамках мероприятия состоялось совещание по диверсификации
«Как известно, наш авиационный завод реализует крупнейший импортозамещающий проект страны по выпуску самолетов МС-21. К настоящему времени совершено три испытательных полета нового самолета, серийный выпуск которого и поставки планируются начать в 2018 году. Основным заказчиком выступает компания “Аэрофлот”», — отметил Сергей Левченко.
Являясь якорным предприятием машиностроительного кластера, Иркутский авиационный завод наладил взаимодействие с организациями, производящими комплектующие авиационной промышленности. Например, заключены контракты с ЗАО «Энерпред» на поставку пневматического инструмента, организациями легкой промышленности. Это позволит не только сократить производственные издержки завода, но и создать стимулы к развитию других отраслей.
Как отметил Сергей Левченко, комплексный подход к формированию кластера способствует как диверсификации производства предприятий
Напомним, МС-21−300 выполнил на днях очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но в этот раз с убранными шасси. По словам президента ПАО «Корпорация «Иркут» Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, пилотажный тренажер семейства МС-21 из Иркутска представлен на крупнейшем в мире международном авиакосмическом салоне в пригороде Парижа Ле Бурже с 19 по 25 июня. Также на выставке покажут новейший двигатель для МС-21. Как отмечается, основная задача делегации компании на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.
Президент РФ Владимир Путин поздравил
МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие
Проект первого российского
Первый полет МС-21 состоялся 29 мая. Лайнер провел в воздухе полчаса на высоте 1 тысяча метров при скорости 300 км/ч. В ходе полета самолет был проверен на устойчивость и управляемость, также испытывалась работа двигателей. Была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Самолет пилотировали