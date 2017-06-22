Губернатор: Промышленности Приангарья созданы условия для эффективной деятельности

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что предприятиям машиностроения созданы все условия для эффективной деятельности. В частности, на территории региона действует система налоговых преференций, оказывается содействие в реализации инвестиционных проектов, создан первый в СФО региональный фонд развития промышленности. Кроме того, утверждена подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017−2018 годы. Общий объем финансирования мероприятий по стимулированию проведения модернизации и развитию промышленных предприятий, а также формированию инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности — 50 млн рублей ежегодно. Об этом глава региона доложил на V Международном форуме технологического развития «Технопром-2017», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

В рамках мероприятия состоялось совещание по диверсификации оборонно-промышленного комплекса под председательством полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. С докладом по развитию кооперации машиностроительных предприятий Иркутской области для реализации масштабных проектов ОПК по выпуску продукции гражданского назначения выступил глава Приангарья Сергей Левченко. По словам губернатора, наиболее масштабные проекты оборонно-промышленного комплекса реализуют Иркутский авиационный и Иркутский релейный заводы. При этом их общая доля в обрабатывающей промышленности региона составляет около 20%. Потребителями продукции ПАО «Иркутский релейный завод» являются более 500 организаций аэрокосмического комплекса, авиационной промышленности, машиностроения, судостроения, приборостроения, связи. Основным видом деятельности Иркутского авиационного завода на протяжении многих лет является производство военных самолетов, в том числе многоцелевых истребителей Су-30МК и Су-30СМ, с 2015 года — учебно-боевых самолетов Як-130.

«Как известно, наш авиационный завод реализует крупнейший импортозамещающий проект страны по выпуску самолетов МС-21. К настоящему времени совершено три испытательных полета нового самолета, серийный выпуск которого и поставки планируются начать в 2018 году. Основным заказчиком выступает компания “Аэрофлот”», — отметил Сергей Левченко.

Являясь якорным предприятием машиностроительного кластера, Иркутский авиационный завод наладил взаимодействие с организациями, производящими комплектующие авиационной промышленности. Например, заключены контракты с ЗАО «Энерпред» на поставку пневматического инструмента, организациями легкой промышленности. Это позволит не только сократить производственные издержки завода, но и создать стимулы к развитию других отраслей.

Как отметил Сергей Левченко, комплексный подход к формированию кластера способствует как диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса и развитию импортозамещающих производств, так и позволяет обеспечить организацию в Иркутской области выпуска отдельных видов продукции машиностроительной отрасли, которая в настоящее время завозится из других стран и регионов.

Напомним, МС-21−300 выполнил на днях очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но в этот раз с убранными шасси. По словам президента ПАО «Корпорация «Иркут» Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний.