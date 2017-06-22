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04:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор: Промышленности Приангарья созданы условия для эффективной деятельности

На территории региона действует система налоговых преференций.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что предприятиям машиностроения созданы все условия для эффективной деятельности. В частности, на территории региона действует система налоговых преференций, оказывается содействие в реализации инвестиционных проектов, создан первый в СФО региональный фонд развития промышленности. Кроме того, утверждена подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017−2018 годы. Общий объем финансирования мероприятий по стимулированию проведения модернизации и развитию промышленных предприятий, а также формированию инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности — 50 млн рублей ежегодно. Об этом глава региона доложил на V Международном форуме технологического развития «Технопром-2017», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

В рамках мероприятия состоялось совещание по диверсификации оборонно-промышленного комплекса под председательством полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. С докладом по развитию кооперации машиностроительных предприятий Иркутской области для реализации масштабных проектов ОПК по выпуску продукции гражданского назначения выступил глава Приангарья Сергей Левченко. По словам губернатора, наиболее масштабные проекты оборонно-промышленного комплекса реализуют Иркутский авиационный и Иркутский релейный заводы. При этом их общая доля в обрабатывающей промышленности региона составляет около 20%. Потребителями продукции ПАО «Иркутский релейный завод» являются более 500 организаций аэрокосмического комплекса, авиационной промышленности, машиностроения, судостроения, приборостроения, связи. Основным видом деятельности Иркутского авиационного завода на протяжении многих лет является производство военных самолетов, в том числе многоцелевых истребителей Су-30МК и Су-30СМ, с 2015 года — учебно-боевых самолетов Як-130.

«Как известно, наш авиационный завод реализует крупнейший импортозамещающий проект страны по выпуску самолетов МС-21. К настоящему времени совершено три испытательных полета нового самолета, серийный выпуск которого и поставки планируются начать в 2018 году. Основным заказчиком выступает компания “Аэрофлот”», — отметил Сергей Левченко.

Являясь якорным предприятием машиностроительного кластера, Иркутский авиационный завод наладил взаимодействие с организациями, производящими комплектующие авиационной промышленности. Например, заключены контракты с ЗАО «Энерпред» на поставку пневматического инструмента, организациями легкой промышленности. Это позволит не только сократить производственные издержки завода, но и создать стимулы к развитию других отраслей.

Как отметил Сергей Левченко, комплексный подход к формированию кластера способствует как диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса и развитию импортозамещающих производств, так и позволяет обеспечить организацию в Иркутской области выпуска отдельных видов продукции машиностроительной отрасли, которая в настоящее время завозится из других стран и регионов.

Напомним, МС-21−300 выполнил на днях очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но в этот раз с убранными шасси. По словам президента ПАО «Корпорация «Иркут» Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний.

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Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, пилотажный тренажер семейства МС-21 из Иркутска представлен на крупнейшем в мире международном авиакосмическом салоне в пригороде Парижа Ле Бурже с 19 по 25 июня. Также на выставке покажут новейший двигатель для МС-21. Как отмечается, основная задача делегации компании на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.

Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21, первый полет которого состоялся в Иркутске 28 мая, начнется в 2019 году. Корпорация «Иркут» планирует ежегодно производить по 70-ти таких лайнеров. Сейчас Иркутский авиазавод собирает три экземпляра МС-21, которые будут задействованы в испытательных полетах. Также предприятие параллельно занимается сборкой пяти серийных лайнеров. Это необходимо для выполнения программы летных испытаний в максимально короткие сроки.

Проект первого российского ближне-среднемагистрального авиалайнера был запущен в 2007 году. На разработку потратили около 245 млрд руб. Каталожная цена самолета составляет $91 млн. Длина машины — 42,2 метра. Высота — 11,5 метра. Размах крыла — 35,9 метров. Скорость — 870 км/час. Максимальная дальность полета — 6,4 км, пассажировместимость — до 211-ти человек. Поставки первых трех самолетов планируются в 2019 году. В Минпромторге рассчитывают продать до 2037 года более 1 тысячи МС-21.

Первый полет МС-21 состоялся 29 мая. Лайнер провел в воздухе полчаса на высоте 1 тысяча метров при скорости 300 км/ч. В ходе полета самолет был проверен на устойчивость и управляемость, также испытывалась работа двигателей. Была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Самолет пилотировали летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев. Второй испытательный полет состоялся 14 июня, он прошел в рамках программы заводских доводочных испытаний, без замечаний. В ходе испытания определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем. Третий испытательный полет МС-21 состоялся 15 июня, длился 1,5 часа. Входе задания проведены расширения диапазона режимов полета и исследования на изменение конфигурации механизации крыла от взлетного до крейсерского.

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