Решение о выдвижении Ройзмана в свердловские губернаторы может быть оспорено

Кроме Ройзмана в выборах собирается участвовать врио губернатора Евгений Куйвашев и еще пять кандидатов. Для регистрации необходимо собрать 126 подписей муниципальных депутатов в 71 из 94 муниципальных образований. Ройзман признается, что сейчас уже нет необходимого числа свободных подписей, но, «может быть, хотя бы получится обратить внимание на проблему муниципального фильтра и добиться его отмены через суды». Выдвинуться от «Яблока» на эти выборы хотел и предприниматель Сергей Тюриков, однако Явлинский поддержал Ройзмана, напомнив, что тот одновременно боролся «и с властями, и с наркомафией».

Конференция была умышленно сорвана, сказал основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Он сообщил, что руководство партии информировало Переверзева о решении поддержать Ройзмана на выборах губернатора и просило ускорить проведение конференции, потому что надо собирать подписи муниципальных депутатов.

Региональные СМИ в среду сообщили, что решение о выдвижении Ройзмана может быть оспорено облизбиркомом, поскольку по его постановлению такое решение принимается на съезде, а в случаях, предусмотренных уставом партии, — ее региональным отделением. Согласно закону о партиях в случае отсутствия регионального отделения (а бюро «Яблока» на том же заседании приостановило полномочия его руководящих органов) кандидата может выдвинуть коллегиальный руководящий орган партии, но это касается лишь выборов в региональные парламенты и муниципальные органы.

Председатель свердловского облизбиркома Валерий Чайников сказал «Ведомостям», что «тайна голосования на заседании бюро была соблюдена, альтернативность была, девять из десяти проголосовали за Ройзмана». «Что касается правомочности конференции, мы будем это оценивать, когда будут документы по выдвижению. Позиция избирательных комиссий — в партийные дела не вмешиваться, наша задача — оценить законность выдвижения и соблюдение процедур», — говорит он.