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04:50 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пообещал бороться с «тиранией коммунизма»

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал бороться с «тиранией коммунизма».

Источник: AP 2017

«Америка будет бороться против тирании коммунизма», — заявил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Трамп упомянул об этом в связи с Кубой. Курс на потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, взятый прежней администрацией США Барака Обамы, он назвал «полностью односторонней» сделкой.

По его словам, «факт заключается в том, что сделка с Кубой — плохая». Он пообещал добиться «намного лучшего соглашения».

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Трамп, выступление которого транслировал телеканал CNN, вновь подверг резкой критике своего предшественника. «Это замечательно: Обама заключил сделку с Кубой, где в тюрьмах сидят тысячи людей, заключил сделку с Ираном. И после этого говорят, что Трамп ужасный человек. Это невероятно», — сказал он.

Речь президента продолжалась более часа. Он говорил о достижениях своей администрации и о планах, а также критиковал Обаму и его сторонников из Демократической партии. В частности, Трамп подверг критике Парижское соглашение по климату, назвав его катастрофой. По словам президента, его реализация «обошлась бы США в миллионы рабочих мест и в миллиарды долларов, тогда как Китай не сделал бы ничего».

Наряду с этим Трамп обрушился на СМИ, производящие, по его мнению, «липовые новости». «Нас никогда не запугают нечестные медиакорпорации, которые делают все, чтобы привлечь людей к своим терпящим неудачу экранам или заставить покупать их слабые газеты», — сказал он.

Вернувшись к данной теме позднее, президент признал, что в СМИ есть «много прекрасных людей». «Но есть и действительно “липовые” (журналисты). Они говорят, что Трамп не делает ничего в плане законодательных инициатив. Но мы внедрили 38 подобных мер, и некоторые из них — очень важные», — сказал он. Глава Белого дома подчеркнул, что «крупнейшие законопроекты еще на подходе». Среди них он, в частности, выделил планы по снижению налогов и по реформе здравоохранения.

Комментарии
7
А Б
Трамп абсолютно прав, заявляя о необходимости борьбы с коммунизмом. Однако, что касается Кубы, то существующий там режим самостоятельно отказывается, по сути, от утопической идеи построения коммунизма в отдельно взятой стране. Де-юре, коммунизм сегодня существует в Китае, но де-факто это всего лишь название и не более того.
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Иван Петров
А где он увидел коммунизм?
Обычный популист.
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Ольга Лысенко
Я , вообще то , про Трампа....
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