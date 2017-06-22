Коммунисты проводят в Иркутске митинг за возврат прямых выборов мэра
Иркутский городской комитет КПРФ 27 июня 2017 года проводит митинг за возврат прямых выборов мэра города.
Иркутский городской комитет КПРФ 27 июня 2017 года проводит митинг за возврат прямых выборов мэра города.
Иркутский городской комитет КПРФ 27 июня 2017 года проводит митинг за возврат прямых выборов мэра города. Митинг состоится в 18 часов на площади перед Дворцом спорта «Труд», он согласован.
Напомним, иркутские коммунисты разработали законопроект по возврату прямых выборов, но он не был принят. Они попытались провести референдум с вопросом «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов Иркутской области, городских округов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?». Но в июне на сессии Законодательного собрания было решено, что формулировка не соответствует законодательству. Тогда коммунисты заявили, что обжалуют это решение в суде и объявили сбор подписей горожан.
В Иркутске, согласно действующему законодательству, мэра выбирают из числа депутатов думы города. С 2015 года градоначальником является Дмитрий Бердников.