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05:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Заксобрание Иркутской области: Ситуация с детскими садами в поселке Мама стоит остро

Одно дошкольное учреждение требует капремонта, второе — запрещено эксплуатировать по ряду критериев.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ситуация с детскими садами в поселке Мама в Иркутской области стоит остро. В одном дошкольном учреждении необходимо провести капитальный ремонт, на второе — получено заключение о недопустимости эксплуатации по ряду критериев. Депутаты Законодательного собрания Приангарья посетили социальные объекты поселка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ЗакСа.

Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания Иркутской области Борис Алексеев, члены комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов и Сергей Бабкин в рамках рабочей поездки по северным территориям Приангарья побывали в поселке Мама, где посетили ряд социально значимых и проблемных объектов, а также встретились с населением.

Первым объектом стала центральная котельная поселка, которая снабжает теплом более 60% домов. Теплоузел нуждается в дорогостоящем ремонте. Денежных средств на это в местном бюджете нет. Необходим ремонт и котельной поселка Колотовка Витимского МО. Требуемая сумма на оба объекта — около 7 млн рублей.

«Затем депутаты посетили детско-юношескую спортивную школу. Здание школы деревянное, было построено в 1952 году, капитально не ремонтировалось. Процент износа очень высок, требуются значительные вложения в ремонт. Парламентарии осмотрели тренажерный зал, который пользуется большим спросом у детей и молодежи, при школе открыта группа здоровья и для людей преклонного возраста. В этом же здании находится Дом творчества, который также имеет большое значение для социальной жизни поселка. Депутаты решили поддержать строительство ФОКа в территории», — говорится в сообщении пресс-службы.

Остро стоит проблема с детскими садами, которых в поселке всего два. Дошкольное учреждение «Родничок» посещают 98 детей, оно расположено в деревянном здании 1982 года постройки, которое требует капитального ремонта, так как изношены фундамент, стены, полы. В детском саду «Теремок» на сегодняшний день 130 воспитанников. В 2016 году была проведена экспертиза здания этого учреждения и получено заключение о недопустимости эксплуатации по ряду критериев. В настоящее время прокуратура подала иск на администрацию района с требованием закрыть детский сад и провести капитальный ремонт. Сейчас дело рассматривается в суде. По словам представителей районной администрации, дешевле будет построить новый детский сад, учитывая требования СанПиН, пожарной безопасности и других современных норм.

Кроме того, парламентарии побывали в школе на 1 тысячу мест и в филиале Оекского профессионального училища № 60. Филиал был открыт 25 лет назад. Раньше тут готовили трактористов и бульдозеристов, а сейчас — программистов и сварщиков. Здесь учатся в основном дети из неблагополучных и малообеспеченных семей, ученики коррекционных классов. После окончания школы у них нет возможности уехать, чтобы учиться дальше. Если закроется этот филиал, получить профессию таким ребятам будет негде. Депутаты единодушно пообещали не допустить закрытия училища.

Кроме того, в районном Доме культуры состоялась встреча с населением. Речь шла о наболевших проблемах. В частности, на встрече поднимали вопросы о сохранении аэропорта поселка Мама, обслуживании аварийных электрических подстанций и многом другом. Депутаты внимательно выслушали жителей поселка и учтут их мнение в дальнейшей работе.

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