Новый министр культуры назначен в Хабаровском крае после полугодового отсутствия

Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.

Пустовавшее полгода кресло министра культуры Хабаровского края занял Александр Федосов. Зампредседателя краевого правительства коротко поделился с корр. ИА AmurMedia планами на будущее.

— Это, скорее, не новое назначение, а возврат к прошлым моим обязанностям. Как говорится, ничего не отняли, но работы добавили, — пошутил Александр Федосов в ответ на поздравления журналиста.

Как известно, кресло министра культуры Александр Федосов занимал около 10 лет, с 2005 по 2015 год. Затем, после назначения чиновника на должность заместителя председателя краевого правительства, должность заняла Наталья Якутина, до этого работающая главой Вяземского района. Однако в в декабре 2016 года, довольно неожиданно, Наталья Якутина была переведена на вновь созданную должность министра-уполномоченного по дальневосточному гектару. Кресло пустовало несколько месяцев, а обязанности министра культуры исполняла первый заместитель министра Марина Лоскутникова.

По словам Александра Федосова, после его назначения на должность министра каких-то кардинальных изменений в краевой культурной политике не будет.

— Серьезных изменений в нашей работе мы не планируем. Сегодня мы работаем над несколькими интересными проектами, которые связаны с гастролями федеральных театров, которое проводит в нашем регионе министерство Российской федерации. На этом мы делаем большой акцент. И второй момент — работа музыкальных школ нашего края. Как известно, нынешнее 10-летие объявлено президентом нашей страны «Десятилетием детства», поэтому все проекты, направленные на поддержку талантливых детей, одаренных детей, мы будем поддерживать и развивать, — поделился планами на ближайшее будущее Александр Федосов.