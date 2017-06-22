Новый министр культуры назначен в Хабаровском крае после полугодового отсутствия
Им стал заместитель председателя краевого правительства Александр Федосов.
Им стал заместитель председателя краевого правительства Александр Федосов.
Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.
Пустовавшее полгода кресло министра культуры Хабаровского края занял Александр Федосов. Зампредседателя краевого правительства коротко поделился с корр. ИА AmurMedia планами на будущее.
— Это, скорее, не новое назначение, а возврат к прошлым моим обязанностям. Как говорится, ничего не отняли, но работы добавили, — пошутил Александр Федосов в ответ на поздравления журналиста.
Как известно, кресло министра культуры Александр Федосов занимал около 10 лет, с 2005 по 2015 год. Затем, после назначения чиновника на должность заместителя председателя краевого правительства, должность заняла Наталья Якутина, до этого работающая главой Вяземского района. Однако в в декабре 2016 года, довольно неожиданно, Наталья Якутина была переведена на вновь созданную должность
По словам Александра Федосова, после его назначения на должность министра
— Серьезных изменений в нашей работе мы не планируем. Сегодня мы работаем над несколькими интересными проектами, которые связаны с гастролями федеральных театров, которое проводит в нашем регионе министерство Российской федерации. На этом мы делаем большой акцент. И второй момент — работа музыкальных школ нашего края. Как известно, нынешнее 10-летие объявлено президентом нашей страны «Десятилетием детства», поэтому все проекты, направленные на поддержку талантливых детей, одаренных детей, мы будем поддерживать и развивать, — поделился планами на ближайшее будущее Александр Федосов.