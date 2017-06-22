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06:37 (мск), источник: Newslab.ru

Избиркому Красноярска не нужны довыборы в горсовет

Половина членов Красноярской избирательной комиссии проигнорировали заседание, на котором должен был рассматриваться вопрос о проведении довыборов в Красноярский городской Совет депутатов.

Источник: Reuters

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков.

Из 10 членов комиссии на заседание явилось лишь 5. Почему остальные проигнорировали встречу не известно — их телефоны были отключены.

Напомним, что после выборов в сентябре 2016 года, горсовет Красноярска покинули сразу шесть депутатов: четверо ушли в Законодательное Собрание края, один добровольно сдал мандат, еще одного лишили полномочий за не вовремя поданную декларацию о доходах. По закону «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» в таких случаях назначаются дополнительные выборы. Однако в марте этого года большинство депутатов горсовета проголосовали против их проведения. Тогда в дело вмешалась Центральная избирательная комиссия, которая обязала городской избирком провести довыборы, приняв решение о их дате не позднее 24 июня.

«Теперь комиссия будет пытаться собраться еще раз — скорее всего, завтра, — говорит Глисков, — если же и в этот раз ей не удастся это сделать, день довыборов будет назначен в судебном порядке».

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