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06:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Из буфета правительства Красноярского края убрали алкоголь

Хозяева буфета заявили, что спиртное не пользуется спросом.

С витрин буфета в здании правительства Красноярского края убрали крепкий алкоголь. Ранее бутылки со спиртным располагались на видном месте, однако сейчас вместо них стоят прохладительные напитки и продукты питания. Фотографии опубликовал депутат Законодательного собрания Александр Глисков.

«После моего риторического вопроса, для кого в здании правительства в буфете продают алкоголь, он пропал с витрины», — добавил депутат.

Представители комплекса «Сосна», который контролирует работу буфета, заявили, что компания давно планировала убрать алкоголь с витрины. По словам предпринимателей, спиртное не пользуется спросом у посетителей буфета.

Согласно данным из открытых источников, государственное предприятие Красноярского края «Комплекс «Сосна» действует с 25 декабря 1991 года. Основным видом работы указана «деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания», однако «Сосна» занимается и другими направлениями. Основные заказчики услуг предприятия — органы власти Красноярского края.

Раньше буфет правительства выглядел таким образом.

Теперь в буфете нет алкоголя.

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