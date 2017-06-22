Два человека заявили о желании занять пост мэра Усолья-Сибирского

Как сообщает 22 июня usolie-citi. ru/, депутат Законодательного собрания Иркутской области от КПРФ Роман Габов в эфире местного телеканала впервые официально подтвердил намерение баллотироваться в мэры. Ранее Иркутское региональное отделение партии сообщало, что выдвинет на этот пост директора дворца культуры Максима Торопкина. Но ни один человек официально не подал заявление в избирательную комиссию.

Напомним, сейчас в Усолье-Сибирском мэром является Любовь Лис, она была выбрана из числа депутатов городской думы. Глава администрации Олег Жилкин был назначен на эту должность, победив в конкурсе три года назад. Институт сити-менеджера был введен в Усолье-Сибирском в 2005 году, в 2013 году дума приняла решение о возврате прямых всенародных выборов мэра.