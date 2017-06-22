На Таймыре не состоится референдум об отделении от Красноярского края.

Депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района считают, что возвращение автономного статуса должны решать в крае.

Напомним, группа северян вышла с инициативой референдума о выходе района из состава Красноярского края и возвращении статуса автономного округа. Заявку в избирком края они подали еще в середине мая. По мнению членов группы, со сменой подчинения жизнь в северных районах ухудшилась: все государственные структуры переехали в Норильск или Красноярск, и госуслуги стали менее доступными. Кроме того, многие таймырцы лишились рабочих мест. Но депутаты отказали инициаторам, сославшись на то, что такие вопросы может решать только краевая власть. Теперь инициаторы намерены обжаловать решение районного совета и настаивать на своем.