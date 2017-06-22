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07:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Консульство Мальты намерены открыть в Иркутске

Посол Мальты в РФ Кармел Бринкат рассказал на пресс-конференции о планах республики.

Источник: IrkutskMedia.ru

Консульства Мальты намерены открыть в Нижнем Новгороде, Иркутске, Ростове-на-Дону. Посол Мальты в РФ Кармел Бринкат представил планы республики на пресс-конференции в Москве, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

«Мальта — это собрание средиземноморской культуры, а в России — многонациональном государстве — представлены культуры разных этносов. Мы считаем, что культура является самым действенным инструментом, способствующим лучшему взаимопониманию народов России и Мальты. Новый замечательный российско-мальтийский проект “Хрустальный дворец” посвящен 50-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, и мы всячески поддерживаем это прекрасное культурное мероприятие», — заявил посол Мальты в РФ Кармел Бринкат.

Он подчеркнул, что посольство Мальты всячески поддерживает культурные мероприятия России и Мальты, и рассказал, что в России откроется новое представительство республики, а также новые консульства — в Нижнем Новгороде, Иркутске, Ростове-на-Дону.

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