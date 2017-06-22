Консульство Мальты намерены открыть в Иркутске
Посол Мальты в РФ Кармел Бринкат рассказал на
Посол Мальты в РФ Кармел Бринкат рассказал на
Консульства Мальты намерены открыть в Нижнем Новгороде, Иркутске,
«Мальта — это собрание средиземноморской культуры, а в России — многонациональном государстве — представлены культуры разных этносов. Мы считаем, что культура является самым действенным инструментом, способствующим лучшему взаимопониманию народов России и Мальты. Новый замечательный
Он подчеркнул, что посольство Мальты всячески поддерживает культурные мероприятия России и Мальты, и рассказал, что в России откроется новое представительство республики, а также новые консульства — в Нижнем Новгороде, Иркутске,