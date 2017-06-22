«Дружбу» спасут? Владимир Путин призвал оставить в покое дом челябинки

Челябинка Светлана Романова, четыре года борющаяся за сохранение своего садового дома, дозвонилась на «Прямую линию» с президентом и заручилась его поддержкой.

Снести за свой счёт.

Садовое товарищество «Дружба» образовалось вдоль газопровода в Сосновском районе Челябинской области в начале 1980-х годов. Семья Романовых купила в СНТ два соседних сада по четыре сотки с двухэтажным кирпичным домом только спустя 26 лет. Судя по документам, разрешение на его возведение в 1981 году выдала местная администрация. Тогда охранная зона газопровода составляла 100 метров, а через четыре года Строительные нормы и правила увеличили её до 150 метров. Долгое время это никого не волновало, пока в 2013 году в Нижегородской области не произошёл взрыв на проходившем по СНТ газопроводе.

«Газовики выдали акт о сносе дома, в котором мы живём летом, а также бани и забора. Сделать это мы должны за свой счёт. Обидно, что не хватило всего 13 метров, чтобы новые СНиПы нас не коснулись, — рассказывает Романова. — Садовый участок нам разрешили оставить, но как вести хозяйство без ограждения? Мародёры тут же всё растащат».

В похожей ситуации ещё девять владельцев садовых участков. Троих суд уже обязал снести капитальные постройки вблизи газораспределительной станции в течение трёх месяцев. Садоводы обращались за помощью в местные инстанции, но везде разводили руками: таково федеральное законодательство.

Кто должен платить Компенсацию?

Владимир Путин встал на сторону садоводов и предложил внести поправки в закон — запретить в 150-метровой зоне строительство новых зданий, а тех, чей дом стоит там давно, оставить в покое.