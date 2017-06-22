Экс-директору депобразования Омска Дубину позволили заплатить штраф через три года

Вчера, 21 июня, Куйбышевский районный суд частично удовлетворил требования бывшего директора департамента образования Ильи Дубина, который сейчас отбывает наказание в колонии № 6. Как сообщает «12 канал», Дубину дали отсрочку по оплате уголовного штрафа. Экс-чиновник может продолжить выплаты через три года. Размер непогашенного долга на сегодняшний момент составляет 4,9 миллиона рублей.

Напомним, что летом 2015 года Илью Дубина приговорили к четырём годам колонии строгого режима и уголовному штрафу за систематическое взяточничество. В уголовном деле значилось 28 эпизодов преступления. В их числе — взятка в 872 тысячи рублей от Центра питательных смесей. За эту сумму Дубин помог предприятию выиграть конкурс на поставку молочных продуктов в детские сады и школы. Также за взятки Дубин помогал омичам быстрее продать квартиры, в числе долевых собственников которых находились дети: в таких случаях необходимо разрешение департамента образования.