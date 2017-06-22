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08:21 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье обсудили антироссийские санкции

В 2017 году уничтожено почти 14 тонн запрещенных фруктов.

Источник: VLADNEWS

В Приморской транспортной прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному ввозу на территорию РФ санкционной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края.

В ходе встреча обсуждались результаты проведенных мероприятий по пресечению незаконного ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Как сообщили в руководстве Россельхознадзора Приморья, сотрудниками прокуратуры, полиции и Россельхознадзора в 2017 году в Приморье и на Сахалине было выявлено и уничтожено 13,9 тонны фруктов.

Запрещенная к ввозу в РФ продукция была обнаружена в местах оптовой и розничной торговли Владивостока, Находки, Южно-Сахалинска.

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