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08:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Китайские инвесторы готовы инвестировать в Дальний Восток

Уже пять инвесторов провинции Хэйлунцзян получили одобрение проектов для реализации в территориях опережающего развития.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Китайские предприниматели интересуются и готовы инвестировать в проекты в Свободном порте Владивосток и территории опережающего развития. Об этом сообщила вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Цзя Юймэй в прошедших переговорах в Харбине с российской делегацией во главе с первым заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Минвостокразвития.

«Сейчас на Дальнем Востоке созданы благоприятные условия для бизнеса. Они предоставляются в рамках режима Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Это хорошие новости для китайских инвесторов. Наше народное правительство провинции Хэйлунцзян поддерживает сотрудничество между предприятиями Китая и России. Мы хотели бы получать максимально подробную информацию о всех условиях ведения бизнеса на Дальнем Востоке, чтобы предоставлять ее инвесторам и предприятиям провинции», — подчеркнула вице-губернатор Цзя Юймэй.

По ее словам, уже пять инвесторов провинции Хэйлунцзян получили одобрение проектов для реализации в территориях опережающего развития. Она попросила оказать содействие в одобрении проектов других инвесторов, готовых инвестировать в Дальний Восток.

В настоящее время в 17 дальневосточных ТОР заявлено 288 проектов на 1,4 трлн рублей, стартовало 136 проектов на 486 млрд рублей. В том числе подано 32 иностранных заявок, из них 14 заявок поступило от китайских инвесторов. В Свободном порту Владивосток заявлено 370 проектов на 368 млрд рублей, заключено 217 соглашений на 297, 8 млрд рублей, в том числе подана 21 заявка от иностранного инвестора, включая 11 заявок от китайских предпринимателей.

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