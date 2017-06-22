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09:01 (мск), источник: Капитал

Кабмин утвердил концепцию сотрудничества с украинской диаспорой на 2017−2020 года

Кабинет министров Украины утвердил концепцию сотрудничества с украинской диаспорой на 2017−2020 года. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 июня, пишет РБК-Украина.

Источник: Капитал

Отметим, Министерству иностранных дел Украины поручено подготовить проект программы в течение месяца.

Напомним, в сентябре 2016 года Кабинет министров Украины и Всемирный конгресс украинцев подписали меморандум о сотрудничестве.

Соответствующий меморандум подписали премьер-министр Владимир Гройсман и президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

Как отметил глава правительства, сотрудничество может проходить как в экономической, так и в культурной сфере.

Также ранее сообщалось, что в рамках реорганизации Министерства культуры Украины планируется создать новое отдельное подразделение, которое будет осуществлять коммуникацию с диаспорой.

В Минкульте отметили, что важно запустить действующие социокультурные центры по крайней мере в нескольких мировых городах — в Нью-Йорке, Торонто, Праге или Варшаве.

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