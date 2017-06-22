Кабмин утвердил концепцию сотрудничества с украинской диаспорой на 2017−2020 года

Отметим, Министерству иностранных дел Украины поручено подготовить проект программы в течение месяца.
Напомним, в сентябре 2016 года Кабинет министров Украины и Всемирный конгресс украинцев подписали меморандум о сотрудничестве.
Соответствующий меморандум подписали премьер-министр Владимир Гройсман и президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.
Как отметил глава правительства, сотрудничество может проходить как в экономической, так и в культурной сфере.
Также ранее сообщалось, что в рамках реорганизации Министерства культуры Украины планируется создать новое отдельное подразделение, которое будет осуществлять коммуникацию с диаспорой.
В Минкульте отметили, что важно запустить действующие социокультурные центры по крайней мере в нескольких мировых городах — в Нью-Йорке, Торонто, Праге или Варшаве.