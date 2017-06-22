Ход голосования на губернаторских выборах в Прикамье будет освещаться онлайн

Охват видеонаблюдением не будет повсеместным, но появится в четырнадцати городах — важнейших административных центрах с наиболее многочисленным населением. Это Пермь, Березники, Чайковский, Чусовой, Кудымкар, Кунгур, Соликамск, Губаха, Лысьва, Краснокамск и некоторые другие. Системой будут оснащены в общей сложности 722 избирательных участка в них. Трансляцию наладит «Ростелеком».



Видеоосвещение будет организовано в целях обеспечения открытости голосования, гласности избирательного процесса и повышения доверия населения к выборам, сообщили в избиркоме. Одна камера обозревает общий план помещения для голосования, в то время как вторая нацелена непосредственно на урну. Такое размещение устройств полностью исключает возникновение спорных ситуаций.



— Как показывает опыт прошлых кампаний, видеонаблюдение и работа КОИБов (автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней. — ред.) исключают возникновение жалоб со стороны участников избирательного процесса, -комментировал председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.



Период выдвижения кандидатов в губернаторы истекает 29 июня. Окончательный список претендентов, фамилии которых включат в избирательный бюллетень, сложится к 4 августа.