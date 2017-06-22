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09:34 (мск), источник: Новости Перми

Ход голосования на губернаторских выборах в Прикамье будет освещаться онлайн

Процесс волеизъявления избирателей и подсчет голосов на выборах губернатора Пермского края, что состоятся 10 сентября 2017 года, будет транслироваться в интернет. Решение об этом приняла краевая избирательная комиссия.

Охват видеонаблюдением не будет повсеместным, но появится в четырнадцати городах — важнейших административных центрах с наиболее многочисленным населением. Это Пермь, Березники, Чайковский, Чусовой, Кудымкар, Кунгур, Соликамск, Губаха, Лысьва, Краснокамск и некоторые другие. Системой будут оснащены в общей сложности 722 избирательных участка в них. Трансляцию наладит «Ростелеком».

Видеоосвещение будет организовано в целях обеспечения открытости голосования, гласности избирательного процесса и повышения доверия населения к выборам, сообщили в избиркоме. Одна камера обозревает общий план помещения для голосования, в то время как вторая нацелена непосредственно на урну. Такое размещение устройств полностью исключает возникновение спорных ситуаций.

— Как показывает опыт прошлых кампаний, видеонаблюдение и работа КОИБов (автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней. — ред.) исключают возникновение жалоб со стороны участников избирательного процесса, -комментировал председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Период выдвижения кандидатов в губернаторы истекает 29 июня. Окончательный список претендентов, фамилии которых включат в избирательный бюллетень, сложится к 4 августа.

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