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09:40 (мск), источник: Om1.ru

Омский вице-губернатор Вижевитова жестко поспорила с министром Фадиной из-за аренды земли

Заместитель председателя правительства бодро взялась улаживать проблему с огромными платежами, выставленными предпринимателям.

Вчера, 21 июня, в обправительстве прошло заседание рабочей группы по постановлению 108-П под председательством вице-губернатора Татьяны Вижевитовой.

Напомним, что на прошлой неделе, 16 июня губернатор оставил политика, находившуюся на больничном с ноября прошлого года, в должности зампреда. И поручил заниматься постановлением 108-П, из-за которого платежи предпринимателей за аренду земли увеличились во много раз.

Дело в том, что расчеты велись, исходя из ставки рефинансирования Центробанка РФ. В итоге бизнесменам начислили за 2015−2017 годы космические суммы.

После негативного резонанса в минимущества разработали поправки, которые начнут работать с 1 января 2018 года. по ним предприниматели будут платить от 3,4 до 4,3 процентов от выкупной стоимости земли, в зависимости от назначения участка.

Сейчас пока выход один — предоставлять бизнесу рассрочку платежа. На вчерашнем заседании Татьяна Вижевитова рассказала, как сумела договориться с мэром Вячеславом Двораковским об изменениях, касающихся рассрочки платежей за землю. Планируется, что это будет от 4 до 8−9 лет. Причем, благодаря активности вице-губернатора, коррективы в решение Горсовета могут быть внесены уже в июле.

В свою очередь, представители мэрии высказались, что снизить выкупную стоимость участков пока не получится — придется платить пени.

Также обсуждалось введение пониженного коэффициента для застройщиков. Этим может заняться минстрой, когда будет решать проблемы дольщиков.

Между тем депутат Вячеслав Васильев обратил внимание, что у арендаторов есть участки в концессии, которые можно выкупить только через много лет.

Тогда как его коллега Валерий Кокорин добавил, что совершенно понятно желание мэрии заработать. Но и долги предприятий из-за такой аренды возросли в разы.

Валерий Кокорин, депутат Заксобрания Омской области:

— Оценка, которую заказало минимущества, всех устроила, а оценка, заказанная депимущества, привела к катастрофе. Почему? Понятно — денег нет в городе, и была поставлена задача увеличить поступления от земли. Но предприятия не тянут, и задолженность уже достигла годовых платежей.

Тут, как считает министр имущества Борис Смольников, есть выход — оспорить оценку земли через суд.

 — Сегодня существует такая процедура: в индивидуальном порядке оспаривают оценку, в основном на территории Омска. И судебная практика складывается в пользу арендаторов, — подчеркнул министр.

Его поддержала Татьяна Вижевитова, отметив, что прецеденты уже были. Один предприниматель снизил стоимость земли с 20 до 4 миллионов рублей.

Кроме того в ходе обсуждения случился микроконфликт между вице-губернтаором Татьяной Вижевитовой и министром экономики Оксаной Фадиной. Барышни-чиновницы поспорили из-за определения меры ответственности. Фадина заявила, что постановлением должно заниматься Минимущества. А Вижевитова настаивала на том, что министерство экономики все-таки должно приложить усилия. Иначе о том, что никто не хочет заниматься скользким законом, узнает губернатор. И тогда….

Что будет «тогда», энергичный зампред пояснять не стала, но все всё поняли.

В итоге участники рабочей группы решили до следующего заседания запросить недостающие расчеты и обсудить предложения с главой региона Виктором Назаровым.

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