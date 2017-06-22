Омский вице-губернатор Вижевитова жестко поспорила с министром Фадиной из-за аренды земли
Заместитель председателя правительства бодро взялась улаживать проблему с огромными платежами, выставленными предпринимателям.
Заместитель председателя правительства бодро взялась улаживать проблему с огромными платежами, выставленными предпринимателям.
Вчера, 21 июня, в обправительстве прошло заседание рабочей группы по постановлению 108-П под председательством
Напомним, что на прошлой неделе, 16 июня губернатор оставил политика, находившуюся на больничном с ноября прошлого года, в должности зампреда. И поручил заниматься постановлением 108-П,
Дело в том, что расчеты велись, исходя из ставки рефинансирования Центробанка РФ. В итоге бизнесменам начислили за 2015−2017 годы космические суммы.
После негативного резонанса в минимущества разработали поправки, которые начнут работать с 1 января 2018 года. по ним предприниматели будут платить от 3,4 до 4,3 процентов от выкупной стоимости земли, в зависимости от назначения участка.
Сейчас пока выход один — предоставлять бизнесу рассрочку платежа. На вчерашнем заседании Татьяна Вижевитова рассказала, как сумела договориться с мэром Вячеславом Двораковским об изменениях, касающихся рассрочки платежей за землю. Планируется, что это будет от 4 до 8−9 лет. Причем, благодаря активности
В свою очередь, представители мэрии высказались, что снизить выкупную стоимость участков пока не получится — придется платить пени.
Также обсуждалось введение пониженного коэффициента для застройщиков. Этим может заняться минстрой, когда будет решать проблемы дольщиков.
Между тем депутат Вячеслав Васильев обратил внимание, что у арендаторов есть участки в концессии, которые можно выкупить только через много лет.
Тогда как его коллега Валерий Кокорин добавил, что совершенно понятно желание мэрии заработать. Но и долги предприятий
Валерий Кокорин, депутат Заксобрания Омской области:
— Оценка, которую заказало минимущества, всех устроила, а оценка, заказанная депимущества, привела к катастрофе. Почему? Понятно — денег нет в городе, и была поставлена задача увеличить поступления от земли. Но предприятия не тянут, и задолженность уже достигла годовых платежей.
Тут, как считает министр имущества Борис Смольников, есть выход — оспорить оценку земли через суд.
— Сегодня существует такая процедура: в индивидуальном порядке оспаривают оценку, в основном на территории Омска. И судебная практика складывается в пользу арендаторов, — подчеркнул министр.
Его поддержала Татьяна Вижевитова, отметив, что прецеденты уже были. Один предприниматель снизил стоимость земли с 20 до 4 миллионов рублей.
Кроме того в ходе обсуждения случился микроконфликт между
Что будет «тогда», энергичный зампред пояснять не стала, но все всё поняли.
В итоге участники рабочей группы решили до следующего заседания запросить недостающие расчеты и обсудить предложения с главой региона Виктором Назаровым.