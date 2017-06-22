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10:19 (мск), источник: АиФ Самара

Глава Самары объявил, что рынок на ул. Аэродромной будет ликвидирован

«Торговлю надо переводить в цивилизованное русло», — сказал Олег Фурсов.

В ходе прямого эфира на телеканале «Россия-24» глава Самары Олег Фурсов, сообщил, что рынок на пересечении улиц Аэродромной и Авроры будет закрыт. Администрация Самары уже расторгла договор с руководством рынка. По словам Олега Фурсова, в настоящее время рынок работает по согласованию с властями города. После ликвидации рынка на его месте обустроят парк. Проект парковой зоны согласуют с местными жителями.

Также глава Самары отметил, что подобные объекты торговли портят внешний облик города. Поэтому несколько рынков будут ликвидированы перед Чемпионатом мира по футболу, остальные в 2019 и 2020 гг.

«Торговлю надо переводить в цивилизованное русло», — сказал Олег Фурсов.

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