Проблемы экологии и леса обсудят в Иркутске депутаты Госдумы

Вопросы экологии, сохранения и восстановления лесных ресурсов России обсудят 25—26 июня 2017 года в Иркутске депутаты Госдумы, представители правительства РФ, депутаты законодательных органов власти разных регионов, экологи и общественники. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

Региональные и федеральные депутаты посетят ряд пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, а также ознакомятся с работой региональной диспетчерской службы Иркутской базы авиационной охраны лесов.

26 июня состоится круглый стол, организованный комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, на тему выполнение регионами полномочий в лесной сфере. С докладом выступит председатель комитета Николай Николаев. Участниками обсуждения станут председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, вице-спикеры Кузьма Алдаров, Наталья Дикусарова, Андрей Лабыгин, другие депутаты. Приглашены замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, зампредседателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, представители Законодательных Собраний Забайкальского, Хабаровского, Красноярского и Алтайского краев, Народного Хурала Бурятии, представители общественных экологических организаций.

Будут рассмотрены вопросы предупреждения и борьбы с лесными пожарами, а также устранения их последствий. Кроме того, в повестке — вопросы лесопользования: восстановление лесов, обеспечение древесиной населения для собственных нужд, пресечение незаконных рубок, а также защита леса от вредителей, заготовка и переработка дикоросов, правовое регулирование этой деятельности.

В этот же день пройдёт заседание членов межфракционной рабочей группы «Байкал» в Госдуме, которую возглавляет депутат от Иркутской области Сергей Тен. В центре внимания — ситуация с проектом «Великое озеро великой страны», изменение федерального законодательства в сфере ведения хозяйственной деятельности для улучшения условий жизни местного населения, живущего у Байкала.