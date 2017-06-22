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10:02 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали о попытках Белого дома смягчить законопроект о санкциях против РФ

Администрация Трампа не согласна с положением, которое не позволит президенту отменять санкции против Москвы.

Источник: Reuters

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться от республиканцев в палате представителей смягчения санкций в отношении России, которые были утверждены накануне сенатом, сообщает The New York Times. В частности, это касается заложенного в законопроект положения, которое «не позволит президенту отменять санкции против Москвы», пишет газета.

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Законопроект должен быть утвержден палатой представителей и после этого поступить на подпись президенту. Таким образом, отмечает издание, «республиканцы в палате представителей, обычно воинственно настроенные против России, стоят перед выбором между демонстрацией жесткой линии в отношении Москвы и стремлением избежать неуместной потенциальной конфронтации с собственным президентом».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация пока не готова высказать свою позицию в отношении законопроекта сената, включая вопрос о том, наложит ли президент на него вето, если он попадет к нему на подпись.

В то же время издание пишет, что один из высокопоставленных представителей администрации на условиях анонимности пояснил:

речь идет не о том, что Белый дом против самих санкций, а выступает против того, чтобы ущемлялась власть президента в санкционной политике.

Газета напоминает, что в ходе слушаний на минувшей неделе госсекретарь Рекс Тиллерсон выступил против новых санкций, «которые подорвут усилия администрации по выстраиванию новых дипломатических каналов связей с Россией».

Комментарии
4
А Б
В принципе у Трампа, как у президента, должны быть полномочия отменять те или иные решения, с которыми он, как лидер страны, не согласен. В том числе и различные санкции. Но в данном случае отменять санкции нельзя до полного и окончательного устранения тех причин, по которым они были введены.
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Пильгун Сергей
А Трамп-то голый!!!
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нет нет
Ну нельзя, так нельзя) А зачем президента ущемлять?)
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