СМИ узнали о попытках Белого дома смягчить законопроект о санкциях против РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться от республиканцев в палате представителей смягчения санкций в отношении России, которые были утверждены накануне сенатом, сообщает The New York Times. В частности, это касается заложенного в законопроект положения, которое «не позволит президенту отменять санкции против Москвы», пишет газета.

Законопроект должен быть утвержден палатой представителей и после этого поступить на подпись президенту. Таким образом, отмечает издание, «республиканцы в палате представителей, обычно воинственно настроенные против России, стоят перед выбором между демонстрацией жесткой линии в отношении Москвы и стремлением избежать неуместной потенциальной конфронтации с собственным президентом».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация пока не готова высказать свою позицию в отношении законопроекта сената, включая вопрос о том, наложит ли президент на него вето, если он попадет к нему на подпись.

В то же время издание пишет, что один из высокопоставленных представителей администрации на условиях анонимности пояснил: