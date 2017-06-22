СМИ узнали о попытках Белого дома смягчить законопроект о санкциях против РФ
Администрация Трампа не согласна с положением, которое не позволит президенту отменять санкции против Москвы.
Администрация Трампа не согласна с положением, которое не позволит президенту отменять санкции против Москвы.
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться от республиканцев в палате представителей смягчения санкций в отношении России, которые были утверждены накануне сенатом, сообщает The New York Times. В частности, это касается заложенного в законопроект положения, которое «не позволит президенту отменять санкции против Москвы», пишет газета.
Законопроект должен быть утвержден палатой представителей и после этого поступить на подпись президенту. Таким образом, отмечает издание, «республиканцы в палате представителей, обычно воинственно настроенные против России, стоят перед выбором между демонстрацией жесткой линии в отношении Москвы и стремлением избежать неуместной потенциальной конфронтации с собственным президентом».
В то же время издание пишет, что один из высокопоставленных представителей администрации на условиях анонимности пояснил:
Газета напоминает, что в ходе слушаний на минувшей неделе госсекретарь Рекс Тиллерсон выступил против новых санкций, «которые подорвут усилия администрации по выстраиванию новых дипломатических каналов связей с Россией».