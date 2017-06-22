Дмитрий Рогозин выложил в Твиттере фото с «Технопрома-2017»

Дмитрий Рогозин сфотографировал аудиторию зала пленарного заседания «Делай в России:
индустриализация двойного назначения 21 июня во время Международного форума технологического развития «Технопром-2017». Помимо фото, вице-премьер поделился своими впечатлениями об этом событии.
«Тысячи российских изобретателей приняли участие в «Технопроме 2017», — сообщил в своем твиттере зампредседателя правительства РФ, а также разместил ссылку на сюжет одного из федеральных каналов о начале работы форума. В свом микроблоге Дмитрий Рогозин отметил работу экспозиции Приднестровской Молдавской республики.
«Делегации промышленников Приднестровья также прибыла в Новосибирск для налаживания деловых связей», — сообщил он и разместил фото своей встречи с участниками делегации из Приднестровья.
Напомним, что Дмитрий Рогозин одной из ключевых тем форума назвал развитие аддитивных технологий. Поэтому, не случайно в одном из твитов зампредседателя правительства РФ разместил несколько фото стенда аддитивных технологий, снабдив их комментарием: «Ведущие разработчики аддитивных технологий прибыли на «Технопром».