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10:12 (мск), источник: VN.ru

Дмитрий Рогозин выложил в Твиттере фото с «Технопрома-2017»

Фото с пленарного заседания на форуме «Технопром-2017» в Новосибирске разместил на своей странице в Твиттере заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. В микроблоге он также оставил комментарии о своих впечатлениях с форума технологического развития.

Дмитрий Рогозин сфотографировал аудиторию зала пленарного заседания «Делай в России:

индустриализация двойного назначения 21 июня во время Международного форума технологического развития «Технопром-2017». Помимо фото, вице-премьер поделился своими впечатлениями об этом событии.

«Тысячи российских изобретателей приняли участие в «Технопроме 2017», — сообщил в своем твиттере зампредседателя правительства РФ, а также разместил ссылку на сюжет одного из федеральных каналов о начале работы форума. В свом микроблоге Дмитрий Рогозин отметил работу экспозиции Приднестровской Молдавской республики.

«Делегации промышленников Приднестровья также прибыла в Новосибирск для налаживания деловых связей», — сообщил он и разместил фото своей встречи с участниками делегации из Приднестровья.

Напомним, что Дмитрий Рогозин одной из ключевых тем форума назвал развитие аддитивных технологий. Поэтому, не случайно в одном из твитов зампредседателя правительства РФ разместил несколько фото стенда аддитивных технологий, снабдив их комментарием: «Ведущие разработчики аддитивных технологий прибыли на «Технопром».

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