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11:10 (мск), источник: Ежедневник.by

В литовском Сейме призывают обратиться к Польше, Латвии и Эстонии по поводу БелАЭС

Группа литовских парламентариев предлагает, чтобы Сейм официально обратился к политикам Польши, Латвии и Эстонии с призывом присоединиться к инициативе блокировать строящуюся в белорусском Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС).

Источник: Ежедневник.by

В соответствии с проектом, парламентариев соседних стран предлагается просить о принятии решений, «которые не позволят электроэнергии, поставляемой с небезопасных атомных электростанций, попадать в электросистемы стран Балтии и Польши».

После принятия резолюции парламентариев Латвии, Эстонии и Польши предполагается призвать обратиться совместно в Европарламент (ЕП) и Еврокомиссию (ЕК), пишет DELFI.lt.

Проект резолюции вносят консерваторы Жигимантас Павилёнис, Лауринас Кащюнас, Габриэлюс Ландсбергис, Дайнюс Крейвис, «крестьяне» — председатель Экономического комитета Сейма Виргиниюс Синкявичюс, председатель Комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас.

На прошлой неделе Сейм законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья жителей Литвы. Цель этого закона — обосновать ограничения импорта электроэнергии. Российская корпорация «Росатом» строит БелАЭС в 50 км от Вильнюса.

Правительство Литвы утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отрицает.

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