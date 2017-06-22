Трамп предложил оборудовать стену на границе с Мексикой солнечными батареями
Президент США Дональд Трамп предложил использовать солнечные батареи при строительстве стены на
Президент США Дональд Трамп предложил использовать солнечные батареи при строительстве стены на
Об этом он сообщил во время выступления перед сторонниками в городе
У нас есть парочка уникальных идей, речь ведь о южной границе, там много солнечного света, тепла. Мы думаем построить своего рода солнечную стену, чтобы она генерировала энергию и окупала себя. Таким образом, Мексике придется платить гораздо меньше, и это ведь хорошо, верно?
По его словам, об этой идее раньше не говорили. «А неплохое воображение, да? Здорово? Это я придумал!» — похвастался он публике.
Свои проекты по возведению стены на границе представили уже более 200 компаний, в том числе Gleason Partners из Лас-Вегаса: по их плану, при строительстве использовались бы сталь, цемент и солнечные батареи. Знал ли Трамп об этом проекте до начала выступления, не сообщается.
Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты. Возведение такой стены — одно из основных предвыборных обещаний Трампа.