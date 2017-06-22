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10:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп предложил оборудовать стену на границе с Мексикой солнечными батареями

Президент США Дональд Трамп предложил использовать солнечные батареи при строительстве стены на американо-мексиканской границе. «У нас есть парочка уникальных идей, речь ведь о южной границе, там много солнечного света, тепла. Мы думаем построить своего рода солнечную стену» — пояснил он.

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12
фотографий

Об этом он сообщил во время выступления перед сторонниками в городе Сидар-Рапидс (штат Айова), его слова передает BBC News.

У нас есть парочка уникальных идей, речь ведь о южной границе, там много солнечного света, тепла. Мы думаем построить своего рода солнечную стену, чтобы она генерировала энергию и окупала себя. Таким образом, Мексике придется платить гораздо меньше, и это ведь хорошо, верно?
Дональд Трамп

По его словам, об этой идее раньше не говорили. «А неплохое воображение, да? Здорово? Это я придумал!» — похвастался он публике.

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Свои проекты по возведению стены на границе представили уже более 200 компаний, в том числе Gleason Partners из Лас-Вегаса: по их плану, при строительстве использовались бы сталь, цемент и солнечные батареи. Знал ли Трамп об этом проекте до начала выступления, не сообщается.

Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты. Возведение такой стены — одно из основных предвыборных обещаний Трампа.

Комментарии
4
Nikolay ✓
Гениально! Вот это забота о своем народе понимаю платить меньше жаль, что в России ПУ не думает так же как Трамп как же сэкономить.
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Иван Петров
иммигранту
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Валентин Караванцев
Ну где же АБ объясняющий необходимость этой стены в угоду псевдодемократии?
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