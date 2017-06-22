МОК: Санкции к России за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября

«Нас удивляет, что кто-то в России думал, будто прошлое должно быть забыто. Вы не должны забывать о том, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять: за то, что там было, нужно понести наказание. Мы хотим решить это дело как можно скорее. Чтобы принять какие-то санкции, нам нужно понять, насколько глубоко система допинговых манипуляций была укоренена», — приводит слова Баха издание New York Times.

Глава МОК также отметил, что решение о наказании за возможные нарушения на Играх в Сочи должно быть принято не позднее октября 2017 года.

«С одной стороны, мы видели, что президент Путин сказал: “Да, у нас была проблема, мы должны признать это”, с другой — некоторые чиновники и парламентарии продолжают это все игнорировать», — добавил глава МОК, у которого на четверг запланирована встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.