Областной Избирком зарегистрировал нового кандидата на пост губернатора

«Этап выдвижения кандидатов на пост главы региона продлится до 29 июня. Соответствующее решение должно быть принято региональным отделением партии на конференции, и только после этого кандидат вправе заявляться на участие в предвыборной гонке», — говорится в сообщении.

Ранее документы в региональный Избирком для выдвижения в губернаторы Калининградской области подал Игорь Ревин. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение КПРФ. Рабочая группа избирательной комиссии также приняла документы от представителя Российской экологической партии «Зелёные» Екатерины Тимофеевой.

Досрочные выборы губернатора региона пройдут 10 сентября. Сейчас Калининградской областью руководит Антон Алиханов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора 6 октября 2016 года.