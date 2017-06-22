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10:45 (мск), источник: Вести - Калининград

Областной Избирком зарегистрировал нового кандидата на пост губернатора

21 июня в Калининграде состоялось общее собрание Калининградского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости». Кандидатом на должность Губернатора Калининградской области от партии стал Владимир Султанов. Об этом сообщает пресс-служба областного Избиркома.

«Этап выдвижения кандидатов на пост главы региона продлится до 29 июня. Соответствующее решение должно быть принято региональным отделением партии на конференции, и только после этого кандидат вправе заявляться на участие в предвыборной гонке», — говорится в сообщении.

Ранее документы в региональный Избирком для выдвижения в губернаторы Калининградской области подал Игорь Ревин. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение КПРФ. Рабочая группа избирательной комиссии также приняла документы от представителя Российской экологической партии «Зелёные» Екатерины Тимофеевой.

Досрочные выборы губернатора региона пройдут 10 сентября. Сейчас Калининградской областью руководит Антон Алиханов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора 6 октября 2016 года.

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