Тройная инспекция будет принимать самарские дороги, об этом в эфире канала «Россия-24» рассказал Олег Фурсов

Тройная инспекция будет принимать самарские дороги, об этом в региональном эфире канала «Россия-24» рассказал глава города Олег Фурсов. По поручению губернатора, помимо областной и муниципальной комиссии действует общественная, без одобрения которой сдать работу не удастся. В целом темпы большого дорожного ремонта сейчас оцениваются положительно.



Самара будет больше заботиться о своём лице. На градостроительном совете принят целый пакет важнейших документов, чётко определены функции центральных зон. И если в районе Полевой многоэтажный дом ещё может появиться, то ближе к «истории», а речь о границах улиц Красноармейской до реки Самары и Братьев Коростелевых до Волги, уже нет.