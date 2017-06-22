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11:30 (мск), источник: Вести - Самара

Тройная инспекция будет принимать самарские дороги, об этом в эфире канала «Россия-24» рассказал Олег Фурсов

Темпы дорожного ремонта оцениваются положительно.

Тройная инспекция будет принимать самарские дороги, об этом в региональном эфире канала «Россия-24» рассказал глава города Олег Фурсов. По поручению губернатора, помимо областной и муниципальной комиссии действует общественная, без одобрения которой сдать работу не удастся. В целом темпы большого дорожного ремонта сейчас оцениваются положительно.

Самара будет больше заботиться о своём лице. На градостроительном совете принят целый пакет важнейших документов, чётко определены функции центральных зон. И если в районе Полевой многоэтажный дом ещё может появиться, то ближе к «истории», а речь о границах улиц Красноармейской до реки Самары и Братьев Коростелевых до Волги, уже нет.

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