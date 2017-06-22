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10:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

Сенатор от Воронежской области стал «Почётным профессором»

В ВГТУ Сергею Лукину вручили диплом и нагрудный знак, а так же мантию и конфедератку.

Сергей Лукин — заслуженный строитель России. По его словам, звание профессора для него — особое признание заслуг в области строительства. В 1976 году Сергей Лукин окончил Воронежский инженерно-строительный институт, сейчас активно продолжает сотрудничество с новым опорным вузом и отмечает высокий уровень подготовки выпускников.

Студенты технического университета одни из самых востребованных. Важдый год трудоустраиваются в различные компании области и страны больше 98% выпускников. Уже долгое время сенатор ведёт активную совместную работу с вузом, поддерживает инновационные проекты студентов и преподавателей. Как заметил Сергей Лукин, сегодня развитие строительных технологий не возможно без хороших кадров и научных исследований.

Сергей Лукин, член Совета Федерации от Воронежской области:

«Вручение “Почётного профессора” — больший стимул для меня. Для того, чтобы самое активное участие проявлять и укреплять связь между наукой и производством, чтобы технологические процессы постоянно росли».

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