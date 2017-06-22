Парламент принял законопроект о лишении гражданства за терроризм

В законопроекте внесены изменения в 7 кодексов и 46 законов. Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в 21 статье Уголовного кодекса.

Так, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях Уголовного кодекса, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства, в частности, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой, участие в ее деятельности и другие.

Кроме того, к преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам республики отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса, — геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности и другие.

Данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий.

Кроме того, для приведения законодательных актов в соответствие с пунктом 2 статьи 39 Конституции в нормах законов «О правовом положении иностранцев», «О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации», «О национальной безопасности Республики Казахстан», «О миграции населения» и других слово «межнациональный» дополнится словом «межконфессиональный».

Также законопроект содержит поправки в закон «О Высшем Судебном Совете», предусматривающие расширение оснований для объявления конкурса на должность судьи, а также уточнение срока объявления конкурса на должность председателя районного суда.