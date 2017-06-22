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10:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Прогнозом развития энергии будущего поделился глава Минэнерго

АСТАНА, 22 июн — Sputnik. В ближайшей перспективе потребление энергии из традиционных источников будет снижаться, при этом роль возобновляемых источников будет возрастать, сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

Источник: Sputniknews.kz

В ходе заседания совета инвесторов глава Минэнерго отметил, что в период подготовки к ЭКСПО-2017 ведомством было начато изучение глобальных изменений и трендов в энергетике с целью подготовить прогноз развития энергии будущего.

Так, министерством совместно с компаниями Mckinsey при поддержке Шеврон и CNPC был подготовлен проект «Форсайт 2050». Проанализированы и обработаны шесть миллионов данных по 139 странам, привлечены для исследования 40 крупнейших специалистов и футурологов.

«Подобные исследования проводят многие государства, но самое последнее и свежее прямо сейчас у вас на столе. Согласно итогам форсайта общий спрос энергии снизится на 3% к 2050 году благодаря повышению энергоэффективности при производстве и потреблении. При таком сценарии потребление энергии из традиционных источников снизится, при этом роль ВИЭ будет возрастать», — сказал Бозумбаев на 30-м пленарном заседании совета иностранных инвесторов при президенте Казахстана.

Так, по его данным, мировой спрос на уголь снизится к 2050 году до 3,2 миллиарда тонн, спрос на нефть выйдет на пик к 2030 году, потом пойдет на снижение к 2050 году. Прогнозируется также незначительное уменьшение потребление газа, снижение стоимости аккумуляторов в 5−8 раз.

«Казахстану нужно учитывать все тренды и готовиться к новым изменениям. Исследование показывает, что пик потребления нефти будет к 2030 году, в связи с чем нам нужно наращивать ее добычу в ближайшие десять лет. Для этого принимаются меры по стимулированию инвестиции в нефтяную отрасль. При низких ценах на нефть внесенные поправки позволят привлекать порядка одного миллиарда долларов инвестиций в нефте-, геологоразведку ежегодно», — сказал глава Минэнерго.

Буквально вчера, по его словам, было подписано соглашение по проекту «Евразия» вместе с компаниями Роснефть, ENI, CНPC, geo solutions, socar и КМГ, которые договорились о создании консорциума для изучения недр Казахстана на сверхглубоких горизонтах прикаспийской впадины.

Он добавил, что с королем Саудовской Аравии и руководством ОАЭ подписан меморандум о сотрудничестве с мировыми гигантами по созданию совместных проектов нефте-, газохимии в Атырау. В атомной промышленности, по его данным, проводится работа по превращению нацкомапнии «Казатомпром» из поставщика сырья на мировые рынки в производителя готового топлива для атомных станций Китая, стран Европы и других.

«Вчера мы подписали меморандум с ЕБРР о выделении финансовых средств на 200 миллионов долларов на проекты ВИЭ в Казахстане с привлечением еще 480 миллионов долларов от других финансовых организаций. Это позволит ввести 500 Мегаватт мощностей в ближайшие годы», — сказал Бозумбаев.

Он отметил, что на следующем этапе — выполнение двух задач: снижение стоимости ВИЭ и степень их влияния на экономику страны, а также привлечение мировых лидеров в область ВИЭ.

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