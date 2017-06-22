Суд лишил мандатов четырех депутатов горсовета Феодосии
ФЕОДОСИЯ, 22 июн — РИА Новости (Крым). Феодосийский городской суд обязал горсовет прекратить полномочия четырех депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства.
ФЕОДОСИЯ, 22 июн — РИА Новости (Крым). Феодосийский городской суд обязал горсовет прекратить полномочия четырех депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства.
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В ходе прокурорской проверки было установлено, что данные депутаты предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах, скрыв имущество и участие в коммерческих организациях.
Ввиду выявления коррупционного правонарушения прокурор города внес в адрес городского совета представление о принятии в отношении депутатов решения о досрочном прекращении полномочий.
Однако горсовет не удовлетворил представление. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд, который в свою очередь удовлетворил требования надзорного органа.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой города.