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10:46 (мск), источник: РИА Крым

Суд лишил мандатов четырех депутатов горсовета Феодосии

ФЕОДОСИЯ, 22 июн — РИА Новости (Крым). Феодосийский городской суд обязал горсовет прекратить полномочия четырех депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что данные депутаты предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах, скрыв имущество и участие в коммерческих организациях.

Ввиду выявления коррупционного правонарушения прокурор города внес в адрес городского совета представление о принятии в отношении депутатов решения о досрочном прекращении полномочий.

Однако горсовет не удовлетворил представление. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд, который в свою очередь удовлетворил требования надзорного органа.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой города.

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