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10:48 (мск), источник: Informburo.kz

Назарбаев призвал инвестировать в «белую нефть»

На Совете иностранных инвесторов (СИИ) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал перспективное предложение инвесторам.

Источник: Informburo.kz
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«Ведётся работа по разработке концепции развития зелёной финансовой системы. Приглашаю принять участие в разработке этой концепции, внедрять зелёные финансовые продукты и услуги у нас. Для этого можно использовать площадку Международного финансового центра “Астана”, который создаётся на базе ЭКСПО», — сказал Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

Он отметил, что в мире активно развиваются технологии с использованием редкоземельных металлов. По оценкам экспертов, спрос на литий к 2025 году может утроиться до 550 тысяч тонн в год.

«Поэтому литий окрестили белой нефтью. Казахстан имеет большие запасы различных редкоземельных металлов, в том числе и лития. Предлагаю инвесторам рассмотреть данный сектор для финансирования совместно с нашим Правительством. Это перспективное направление, в первую очередь, в сфере энергетики», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Ранее президент Казахстана отметил, что республика имеет огромный потенциал для развития возобновляемых источников энергии.

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Назарбаев призвал инвестировать в "белую нефть"
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