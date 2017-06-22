Назарбаев призвал инвестировать в «белую нефть»
На Совете иностранных инвесторов (СИИ) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал перспективное предложение инвесторам.
На Совете иностранных инвесторов (СИИ) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал перспективное предложение инвесторам.
«Ведётся работа по разработке концепции развития зелёной финансовой системы. Приглашаю принять участие в разработке этой концепции, внедрять зелёные финансовые продукты и услуги у нас. Для этого можно использовать площадку Международного финансового центра “Астана”, который создаётся на базе ЭКСПО», — сказал Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.
Он отметил, что в мире активно развиваются технологии с использованием редкоземельных металлов. По оценкам экспертов, спрос на литий к 2025 году может утроиться до 550 тысяч тонн в год.
«Поэтому литий окрестили белой нефтью. Казахстан имеет большие запасы различных редкоземельных металлов, в том числе и лития. Предлагаю инвесторам рассмотреть данный сектор для финансирования совместно с нашим Правительством. Это перспективное направление, в первую очередь, в сфере энергетики», — заявил Нурсултан Назарбаев.
Ранее президент Казахстана отметил, что республика имеет огромный потенциал для развития возобновляемых источников энергии.