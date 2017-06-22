Назарбаев призвал инвестировать в «белую нефть»

«Ведётся работа по разработке концепции развития зелёной финансовой системы. Приглашаю принять участие в разработке этой концепции, внедрять зелёные финансовые продукты и услуги у нас. Для этого можно использовать площадку Международного финансового центра “Астана”, который создаётся на базе ЭКСПО», — сказал Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

Он отметил, что в мире активно развиваются технологии с использованием редкоземельных металлов. По оценкам экспертов, спрос на литий к 2025 году может утроиться до 550 тысяч тонн в год.

«Поэтому литий окрестили белой нефтью. Казахстан имеет большие запасы различных редкоземельных металлов, в том числе и лития. Предлагаю инвесторам рассмотреть данный сектор для финансирования совместно с нашим Правительством. Это перспективное направление, в первую очередь, в сфере энергетики», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Ранее президент Казахстана отметил, что республика имеет огромный потенциал для развития возобновляемых источников энергии.