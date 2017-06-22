ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16

ВАРШАВА, 22 июня. /ТАСС/. Оперативное командование ВС Польши информировало, что сближение патрульного истребителя F-16 НАТО с российскими самолетами, на борту одного из которых находился министр обороны РФ Сергей Шойгу, над нейтральными водами Балтийского моря было осуществлено польскими пилотами в соответствии с установленными процедурами. Соответствующее заявление размещено в четверг на официальном сайте командования.

Сообщается, что «21 июня центр комбинированных операций (Air Operations Center (COAC) объявил тревогу для двух дежурных польских F-16, осуществляющих миссию в рамках воздушного патрулирования региона Балтийского моря». Они «перехватили три цели, принадлежащие РФ». «Первой был невооруженный Ту-154, а двумя остальными — Су-27, оснащенные ракетами “воздух-воздух”. Перехват выполняется в соответствии с процедурами НАТО», — информировало польское оперативное командование.

Как стало известно ранее, натовский F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ, когда он следовал в Калининград. Как передавал корреспондент ТАСС, находившийся на борту лайнера Сергея Шойгу, F-16 сблизился с самолетом главы оборонного ведомства на минимально возможную дистанцию и ретировался лишь после того, как российский истребитель сопровождения продемонстрировал ему свое вооружение.