Главы четырех районов Волгограда отчитались перед депутатами

Как стало известно ВДТВ, свои доклады депутатам представили главы Красноармейского, Кировского, Советского и Ворошиловского районов. В каждом из выступлений прозвучали сведения о мобилизаци доходов в бюджет, строительстве, положении дел в жилищно-коммунальной сфере, дорожном хозяйстве, благоустройстве территорий. Также руководители районов отчитались о борьбе с самовольно установленными объектами.

Выслушав доклады, парламентарии обратили внимание на проблемы, которые волнуют население. В Красноармейском районе это реконструкция культурно-досугового центра. В Кировском — установка поливочного водовода вдоль улицы Кирова. В советском — необходимость строительства ФОКа шаговой доступности.

С учетом указанных замечаний отчеты о деятельности администраций Красноармейского, Кировского, Советского и Ворошиловского районов города были единогласно приняты депутатами к сведению.