Главы четырех районов Волгограда отчитались перед депутатами
Руководители четырех районных администраций Волгограда, накануне, 21 июня, отчитались о проделанной за год работе на расширенном заседании фракции «Единой России» в городском парламенте.
Руководители четырех районных администраций Волгограда, накануне, 21 июня, отчитались о проделанной за год работе на расширенном заседании фракции «Единой России» в городском парламенте.
Как стало известно ВДТВ, свои доклады депутатам представили главы Красноармейского, Кировского, Советского и Ворошиловского районов. В каждом из выступлений прозвучали сведения о мобилизаци доходов в бюджет, строительстве, положении дел в
Выслушав доклады, парламентарии обратили внимание на проблемы, которые волнуют население. В Красноармейском районе это реконструкция
С учетом указанных замечаний отчеты о деятельности администраций Красноармейского, Кировского, Советского и Ворошиловского районов города были единогласно приняты депутатами к сведению.