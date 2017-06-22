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11:46 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Главы четырех районов Волгограда отчитались перед депутатами

Руководители четырех районных администраций Волгограда, накануне, 21 июня, отчитались о проделанной за год работе на расширенном заседании фракции «Единой России» в городском парламенте.

Как стало известно ВДТВ, свои доклады депутатам представили главы Красноармейского, Кировского, Советского и Ворошиловского районов. В каждом из выступлений прозвучали сведения о мобилизаци доходов в бюджет, строительстве, положении дел в жилищно-коммунальной сфере, дорожном хозяйстве, благоустройстве территорий. Также руководители районов отчитались о борьбе с самовольно установленными объектами.

Выслушав доклады, парламентарии обратили внимание на проблемы, которые волнуют население. В Красноармейском районе это реконструкция культурно-досугового центра. В Кировском — установка поливочного водовода вдоль улицы Кирова. В советском — необходимость строительства ФОКа шаговой доступности.

С учетом указанных замечаний отчеты о деятельности администраций Красноармейского, Кировского, Советского и Ворошиловского районов города были единогласно приняты депутатами к сведению.

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