Уходя на каникулы, волгоградские депутаты пересмотрят бюджет

Собираясь на отдых, региональные парламентарии намерены рассмотреть 55 вопросов, в числе которых не только текущие, но также резонансные и судьбоносные для региона инициативы.

Так, сообщает ВДТВ, сегодня депутаты под председательством Николая Семисотова рассмотрят изменения в региональный бюджет на текущий год. Первый заместитель губернатора Волгоградской области — глава регионального комитета финансов Александр Дорждеев расскажет о планах по увеличению финансирования социальной сферы, здравоохранения, ремонта и строительства дорог и других социально значимых мероприятий.

Парламентский час посвящен сегодня вопросам предпринимательства и создания условий для развития бизнеса в Волгоградской области.

Также депутаты планируют рассмотреть законопроекты о создании дополнительных льгот для инвесторов, реализующих на территории региона крупные проекты в сфере строительства, преференций для сельхозпредприятий, об организации капитального ремонта в многоквартирных домах, о мерах соцподдержки молодых специалистов на селе, об объектах культурного наследия, о внесении изменений в областной закон «О налоге на имущество организаций».

Обсудят сегодня и ряд федеральных законопроектов, направленных на улучшение работы управляющих многоквартирными домами организаций, на ужесточение наказания для водителей, не пропустивших на дороге машину скорой помощи и другие.

Все вопросы, вынесенные на заседание областной Думы, были предварительно рассмотрены комитетами регионального парламента.