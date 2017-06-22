Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Гидрометцентр предупреждает: дальше будет только хуже
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
Госдеп США отреагировал на отмену Россией встречи
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Расмуссен: Такую битву Путин проиграет
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: на видео попали проблемы со стулом Порошенко в США
СМИ: Рианна надела кружевное платье без белья
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
На новость об алкоголе в крови 6-летнего ребенка ответил его отец
Польша отказалась от российского газа
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
11:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Уходя на каникулы, волгоградские депутаты пересмотрят бюджет

22 июня в Волгоградской областной думе началось последнее перед летними парламентскими каникулами седьмое заседание.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Собираясь на отдых, региональные парламентарии намерены рассмотреть 55 вопросов, в числе которых не только текущие, но также резонансные и судьбоносные для региона инициативы.

Так, сообщает ВДТВ, сегодня депутаты под председательством Николая Семисотова рассмотрят изменения в региональный бюджет на текущий год. Первый заместитель губернатора Волгоградской области — глава регионального комитета финансов Александр Дорждеев расскажет о планах по увеличению финансирования социальной сферы, здравоохранения, ремонта и строительства дорог и других социально значимых мероприятий.

Парламентский час посвящен сегодня вопросам предпринимательства и создания условий для развития бизнеса в Волгоградской области.

Также депутаты планируют рассмотреть законопроекты о создании дополнительных льгот для инвесторов, реализующих на территории региона крупные проекты в сфере строительства, преференций для сельхозпредприятий, об организации капитального ремонта в многоквартирных домах, о мерах соцподдержки молодых специалистов на селе, об объектах культурного наследия, о внесении изменений в областной закон «О налоге на имущество организаций».

Обсудят сегодня и ряд федеральных законопроектов, направленных на улучшение работы управляющих многоквартирными домами организаций, на ужесточение наказания для водителей, не пропустивших на дороге машину скорой помощи и другие.

Все вопросы, вынесенные на заседание областной Думы, были предварительно рассмотрены комитетами регионального парламента.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ВС Польши: сближение с самолетом Шойгу совершил польский F-16
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
МИД объяснил свой отказ от российско-американских консультаций
Игрок сборной России объяснил поражение от Португалии
Правительство вывело алкоголь из проекта tax free
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
«Ъ»: ТЭФИ перенесли из-за «перекосов» при голосовании жюри
Спорт
Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать
Авто
Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь, и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети Телеведущая впервые показала повзрослевшего сына.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь