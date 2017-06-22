В Конституционный суд Татарстана избраны две новые судьи

Ими стали Фарида Волкова, работавшая с июля 2010 года начальником Государственно-правового управления Президента Республики Татарстан и Ильмира Мазитова, работавшая ранее заместителем начальника правового управления — заведующий отделом социального законодательства Госсовета РТ.

Кандидатуру Фариды Волковой внес президент РТ Рустам Минниханов, кандидатуру Ильмиры Мазитовой — предстедатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Напомним, судьи Конституционного суда РТ избираются сроком на 10 лет. Два места из шести в Конституционном суде РТ стали вакантны, так как Госсовет РТ на предыдущем заседании досрочно прекратил полномочия ушедшей из жизни Ангелины Хамматовой и Рашида Гафиятуллина, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.