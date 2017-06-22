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13:27 (мск), источник: АиФ Казань

В Конституционный суд Татарстана избраны две новые судьи

Депутаты Госсовета Татарстана избрали 22 июня на 29-м заседании двух новых судей Конституционного суда республики.

Источник: Аргументы и факты

Ими стали Фарида Волкова, работавшая с июля 2010 года начальником Государственно-правового управления Президента Республики Татарстан и Ильмира Мазитова, работавшая ранее заместителем начальника правового управления — заведующий отделом социального законодательства Госсовета РТ.

Кандидатуру Фариды Волковой внес президент РТ Рустам Минниханов, кандидатуру Ильмиры Мазитовой — предстедатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Напомним, судьи Конституционного суда РТ избираются сроком на 10 лет. Два места из шести в Конституционном суде РТ стали вакантны, так как Госсовет РТ на предыдущем заседании досрочно прекратил полномочия ушедшей из жизни Ангелины Хамматовой и Рашида Гафиятуллина, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.

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