В Конституционный суд Татарстана избраны две новые судьи
Депутаты Госсовета Татарстана избрали 22 июня на 29-м заседании двух новых судей Конституционного суда республики.
Депутаты Госсовета Татарстана избрали 22 июня на 29-м заседании двух новых судей Конституционного суда республики.
Ими стали Фарида Волкова, работавшая с июля 2010 года начальником
Кандидатуру Фариды Волковой внес президент РТ Рустам Минниханов, кандидатуру Ильмиры Мазитовой — предстедатель Госсовета Фарид Мухаметшин.
Напомним, судьи Конституционного суда РТ избираются сроком на 10 лет. Два места из шести в Конституционном суде РТ стали вакантны, так как Госсовет РТ на предыдущем заседании досрочно прекратил полномочия ушедшей из жизни Ангелины Хамматовой и Рашида Гафиятуллина, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.