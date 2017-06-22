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12:12 (мск), источник: РИА Крым

Крымские ветераны находятся под надежной защитой государства — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости (Крым). В составе Российской Федерации крымские ветераны находятся под постоянной опекой и защитой государства.

Источник: AP 2017

Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов по окончании церемонии возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата, посвященной Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны.

«Российская Федерация уделяет нашим ветеранам колоссальное внимание. Практически все ветераны сегодня обеспечены жильем за счет государства, действует масса льгот. По сравнению с Украиной — земля и небо. Уверен, что вернувшись на историческую Родину, крымские ветераны получили и моральный заряд, и удовлетворение, о которых мечтали всю жизнь. Сегодня ветераны под надежной защитой государства», — цитирует Аксенова пресс-служба главы РК.

На церемонии возложения цветов участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания.

Митрополит Симферопольский и Крымский Владыка Лазарь и Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев провели молебны в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

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