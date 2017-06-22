Президенты Азербайджана и Молдовы провели переговоры за закрытыми дверями
Президент Республики Молдова Игорь Додон и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в четверг, 22 июня, в Баку встречу в формате
Президент Республики Молдова Игорь Додон и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в четверг, 22 июня, в Баку встречу в формате
Вчера, 21 июня, Игорь Додон отправился с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. Президент возглавляет делегацию, в которую также входят председатель Партии Социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный и Башкан Гагаузской автономии Ирина Влах.
Напомним, в рамках визита молдавская делегация запланировала провести встречи с Президентом страны Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса, с