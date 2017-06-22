Президенты Азербайджана и Молдовы провели переговоры за закрытыми дверями

Вчера, 21 июня, Игорь Додон отправился с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. Президент возглавляет делегацию, в которую также входят председатель Партии Социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный и Башкан Гагаузской автономии Ирина Влах.

Напомним, в рамках визита молдавская делегация запланировала провести встречи с Президентом страны Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса, с премьер-министром Азербайджанской Республики, а также с представителями молдавско-азербайджанского культурного общества.