МИД РФ прокомментировал отказ от российско-американских консультаций
Мария Захарова опровергла связь между отменой консультаций и новыми санкциями.
Мария Захарова опровергла связь между отменой консультаций и новыми санкциями.
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Отмена консультаций на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Рябкова и Томаса Шэннона не является ответом Москвы на новые санкции Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Я не могу сказать, что отмена консультаций, непроведение консультаций, стала ответной мерой на введение санкций. Это вещи совершенно другой категории.
По словам Захаровой, РФ не отказывается окончательно от переговоров с США в формате заместителей руководителей внешнеполитических ведомств двух стран.
«Что касается того, навсегда ли отменен, расформирован, либо это отказ в принципе от формата — нет», — сказала она на брифинге. Захарова отметила, что в данном случае речь идет только об отмене данного конкретного раунда
Комментируя слова представителя госдепа США о том, что американская сторона
«Если да, тогда нужно об этом честно сказать и сказать о том, что теперь санкционная политика является официальной частью внешнеполитической доктрины этой страны, и тогда мы будем все знать об этом», — заявила представитель МИД РФ.
Она отметила, что ранее США, принимая антироссийские санкции, хотя бы
«Поэтому нельзя быть открытыми и при этом пытаться изолировать (Россию, — “ИФ”). Это — абсурд», — заключила Захарова.