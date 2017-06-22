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12:10 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ прокомментировал отказ от российско-американских консультаций

Мария Захарова опровергла связь между отменой консультаций и новыми санкциями.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Отмена консультаций на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Рябкова и Томаса Шэннона не является ответом Москвы на новые санкции Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Я не могу сказать, что отмена консультаций, непроведение консультаций, стала ответной мерой на введение санкций. Это вещи совершенно другой категории.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ

По словам Захаровой, РФ не отказывается окончательно от переговоров с США в формате заместителей руководителей внешнеполитических ведомств двух стран.

«Что касается того, навсегда ли отменен, расформирован, либо это отказ в принципе от формата — нет», — сказала она на брифинге. Захарова отметила, что в данном случае речь идет только об отмене данного конкретного раунда из-за созданной американской стороной атмосферы.

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Комментируя слова представителя госдепа США о том, что американская сторона по-прежнему открыта для диалога с Россией, Захарова задалась вопросом, являются ли в таком случае американские санкции частью внешнеполитической работы этого государства.

«Если да, тогда нужно об этом честно сказать и сказать о том, что теперь санкционная политика является официальной частью внешнеполитической доктрины этой страны, и тогда мы будем все знать об этом», — заявила представитель МИД РФ.

Она отметила, что ранее США, принимая антироссийские санкции, хотя бы каким-то образом аргументировали их введение. Однако нынешнее ужесточение репрессивных мер, по словам российского дипломата, не поддается никакой логике.

«Поэтому нельзя быть открытыми и при этом пытаться изолировать (Россию, — “ИФ”). Это — абсурд», — заключила Захарова.

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