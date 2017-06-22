МИД РФ прокомментировал отказ от российско-американских консультаций

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Отмена консультаций на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Рябкова и Томаса Шэннона не является ответом Москвы на новые санкции Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Я не могу сказать, что отмена консультаций, непроведение консультаций, стала ответной мерой на введение санкций. Это вещи совершенно другой категории.

«Что касается того, навсегда ли отменен, расформирован, либо это отказ в принципе от формата — нет», — сказала она на брифинге. Захарова отметила, что в данном случае речь идет только об отмене данного конкретного раунда из-за созданной американской стороной атмосферы.

По словам Захаровой, РФ не отказывается окончательно от переговоров с США в формате заместителей руководителей внешнеполитических ведомств двух стран.

Комментируя слова представителя госдепа США о том, что американская сторона по-прежнему открыта для диалога с Россией, Захарова задалась вопросом, являются ли в таком случае американские санкции частью внешнеполитической работы этого государства.

«Если да, тогда нужно об этом честно сказать и сказать о том, что теперь санкционная политика является официальной частью внешнеполитической доктрины этой страны, и тогда мы будем все знать об этом», — заявила представитель МИД РФ.

Она отметила, что ранее США, принимая антироссийские санкции, хотя бы каким-то образом аргументировали их введение. Однако нынешнее ужесточение репрессивных мер, по словам российского дипломата, не поддается никакой логике.

«Поэтому нельзя быть открытыми и при этом пытаться изолировать (Россию, — “ИФ”). Это — абсурд», — заключила Захарова.