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12:15 (мск), источник: ИА REGNUM

Депутаты Прикамья решили судьбу прямых выборов мэров

Подавляющее большинство депутатов Заксобрания 22 июня проголосовало против возвращения прямых выборов.

В Перми 22 июня на заседании Законодательного собрания Пермского края рассматривалась инициатива регионального отделения партии «ПАРНАС» по возвращению прямых выборов мэров. За отклонение проекта проголосовал 51 депутат, еще двое воздержались, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Стоит отметить, ранее региональное отделение «Партии народной свободы» и коалиция «За прямые выборы» получили отрицательное заключение государственно-правового управления (ГПУ) аппарата Законодательного собрания на инициативу проведения референдума в Пермском крае по выборам глав муниципалитетов. Эксперты посчитали, что вопрос том, чтобы все главы городских округов и муниципальных районов в крае (кроме ЗАТО «Звёздный») избирались напрямую местными жителями и возглавляли местные администрации, не может быть вынесен на референдум. В качестве причины названо то, что вопрос избрания глав муниципальных образований уже урегулирован федеральным законом.

«Никаких замечаний по тексту законопроекта, что он юридически неграмотный, нет. Судя по заключению, у ГПУ нет претензий к юридической технике законопроекта, Но, похоже, в ГПУ плохо осознают, что само по себе вынесение проекта закона на референдум есть отдельная самостоятельная процедура принятия закона. Они пытаются доказать, что законопроект в принципе нельзя выносить на референдум (из-за невозможности внести правки в этот проект закона во втором, например, или третьем чтении), —комментируетдокумент член совета движения «Голос», уполномоченный представитель интересов инициативной группы в Избирательной комиссии Пермского края Виталий Ковин.

Напомним, инициатива «ПАРНАСА» нашла поддержку пермской коалиции «За прямые выборы» и Демократической коалиции в Пермском крае. Предложение о возвращении прямых выборов мэров 5 июня рассмотрели члены Избирательной комиссии и замечаний у них не нашлось. Законопроект вместе с необходимыми заключениями был направлен на рассмотрение депутатам Законодательного собрания Пермского края, которые и приняли окончательное решение.

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