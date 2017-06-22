Рада увеличила штрафы за парковку на местах для инвалидов

«За» проголосовали 244 народных депутата, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Законопроект в доработанном ко второму чтению виде предусматривает штраф от 1020 до 1700 грн за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов, однако это не касается случаев вынужденной стоянки.

Из текста изъяли абзац о запрете штрафовать граждан с явными признаками инвалидности при отсутствии у них соответствующих документов — автор поправки отметил, что это «не предмет регулирования данного законопроекта», а кроме того и так понятно, ведь ни один полицейский не будет составлять протокол на водителя с явными признаками инвалидности за стоянку на месте для инвалидов.

Если у здания нет обозначенных мест для парковки людей с инвалидностью, ответственным за это должностным лицам и юрлицам грозит штраф от 1020 до 1700 грн.