Высшая судебная палата отклонила прошения адвокатов Киртоакэ

Несколько ранее адвокат градоначальника Татьяна Иову инициировала процедуру обжалования решения Высшей судебной палаты о регистрации инициативной группы. Согласно заключению государственного органа, обращения адвоката были отклонены.

На прошлой неделе, в ходе брифинга председатель фракции ПСРМ в Мунсовете Ион Чебан заявил, что обработка подписей стартует с понедельника 19 июня.

«Наша цель проста мы хотим заполнить все бланки, которые были нам выданы для сбора подписей. Речь идет приблизительно о 90000 подписей. Процесс будет продолжаться до законодательно допустимого срока, а именно до 10 июля. С понедельника начнется обработка подписей, после чего они будут направлены в судебные инстанции для проверки. Далее подписи будут переданы в Центральную избирательную комиссию. Мы приложим все силы для того, чтобы референдум состоялся одновременно с национальным референдумом. Это позволит сэкономить финансовые ресурсы», — отметил тогда Чебан.

Напомним, что согласно данным проведенных опросов порядка 70% из порошенных готовы проголосовать против Дорина Киртоакэ, а 87% недовольны нынешней ситуацией в городе. Подобное положение вещей дает инициативной группе твердую уверенность в том, что если референдум состоится, а намеченные цели будут достигнуты.