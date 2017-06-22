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13:58 (мск), источник: Actualitati.md

Высшая судебная палата отклонила прошения адвокатов Киртоакэ

Сегодня, Высшая судебная палата отклонила апелляцию адвокатов находящегося под домашним арестом Дорина Киртоакэ. Юристы пытались оспорить решение Апелляционного суда о регистрации инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума об отставке мэра столицы.

Источник: Actualitati.md

Несколько ранее адвокат градоначальника Татьяна Иову инициировала процедуру обжалования решения Высшей судебной палаты о регистрации инициативной группы. Согласно заключению государственного органа, обращения адвоката были отклонены.

На прошлой неделе, в ходе брифинга председатель фракции ПСРМ в Мунсовете Ион Чебан заявил, что обработка подписей стартует с понедельника 19 июня.

«Наша цель проста мы хотим заполнить все бланки, которые были нам выданы для сбора подписей. Речь идет приблизительно о 90000 подписей. Процесс будет продолжаться до законодательно допустимого срока, а именно до 10 июля. С понедельника начнется обработка подписей, после чего они будут направлены в судебные инстанции для проверки. Далее подписи будут переданы в Центральную избирательную комиссию. Мы приложим все силы для того, чтобы референдум состоялся одновременно с национальным референдумом. Это позволит сэкономить финансовые ресурсы», — отметил тогда Чебан.

Напомним, что согласно данным проведенных опросов порядка 70% из порошенных готовы проголосовать против Дорина Киртоакэ, а 87% недовольны нынешней ситуацией в городе. Подобное положение вещей дает инициативной группе твердую уверенность в том, что если референдум состоится, а намеченные цели будут достигнуты.

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