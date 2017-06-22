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12:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморье готовится к отмене запрета на выдачу гектаров в охотугодьях

Владимир Миклушевский провел совещание с главами муниципалитетов.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Гектары по заявкам, получившим статус «приостановлена» в связи с наложением участков на охотхозяйственные территории, должны быть выданы сразу же после принятия Госдумой соответствующих поправок и вступления нового закона в силу. Об этом Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил в ходе совещания с главами муниципальных образований накануне, 21 июня, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с реализацией на территории края закона о дальневосточном гектаре. В частности, одно из упущений в действующей редакции закона, вызвавшее общественный резонанс, — запрет на выдачу участков, находящихся на территории охотугодий.

К настоящему времени законопроект, отменяющий данный запрет, уже прошёл рассмотрение комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Владимир Миклушевский акцентировал внимание глав муниципальных образований на том, что как только поправки вступят в силу, «приостановленные» заявки должны быть максимально оперативно удовлетворены.

Ранее администрацией Приморского края было принято решение приостановить рассмотрение заявлений, попадающих в границы охотугодий, чтобы сохранить первоочередное право граждан на такие земельные участки.

«Рассчитываем, что закон примут быстро. И как только и он вступит в силу, люди должны получить свои гектары. Сейчас уже проводите подготовительные мероприятия. Приостановка заявки не означает, что ничего делать не надо, на кадастровый учет ставить можно и нужно, корректировать границы участков тоже при необходимости. Возьмите этот вопрос под личный контроль. Точно так же, как я это сделал», — заявил Губернатор.

Владимир Миклушевский поручил главам территорий взять под особый контроль и вопрос своевременного рассмотрения заявлений граждан о предоставлении в безвозмездное пользование гектаров.

«Халтурить в этой работе нельзя. Хотел бы, чтобы во всех муниципалитетах, попавших в список проштрафившихся, был проведен детальный анализ причин задержек. Если они неуважительные — пресекайте. В случае необходимости — окажите методическую помощь», — подчеркнул глава края.

Напомним, инициированный президентом России Владимиром Путиным федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье.

Владимир Миклушевский поручил главам муниципалитетов подготовиться к внесению Госдумой поправок по охотугодиям 22 июня 2017 года.

Приморский край сегодня является самой популярной территорией среди россиян, желающих получить дальневосточный гектар. Здесь в безвозмездное пользование граждан выдано уже более 3,6 тысяч участков. Число заявок на гектар, поступивших в уполномоченные органы Приморья, — перевалило за 37 тысяч, в то время как на весь Дальний Восток приходится около 95 тысяч заявлений.

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