Полтавченко: прогнозам синоптиков нельзя верить на сто процентов

Запрос к губернатору депутат Алексей Цивилев отправил аккурат после майского урагана в столице. Парламентария интересовало, как у нас в городе организована система экстренного оповещения, кто оценивает прогноз стихийного бедствия и кто несет ответственность в случае трагической ошибки.

В своем ответе градоначальник перечислил ряд нормативных актов, которые регламентируют порядок действий при стихийных бедствиях. А на вопрос о наказании ответил так:

— В российском законодательстве напрямую не предусмотрена ответственность за неточные прогнозы стихийных бедствий, повлекших за собой человеческие жертвы.

Губернатор добавил, что в Уголовном кодексе есть статья «халатность», однако оговорился, что факт ее должен быть доказан. А метеорология не относится к числу точных наук, где расчеты имеют однозначное решение.

— Прогноз является научно обоснованным предположением и его оправдываемость не может быть гарантированно стопроцентной, — сказано в ответе губернатора. -Это зависит, в том числе от общего состояния науки, технических возможностей. Ни в одной стране мира не удалось достигнуть стопроцентной оправдываемости прогнозов и, к сожалению, вряд ли удастся достичь в ближайшей перспективе.

Тем не менее, градоначальник пообещал: учитывая актуальность темы включить вопрос повышения точности прогнозов в августовскую повестку заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.